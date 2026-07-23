Кот лишил интернета многоэтажку в российском городе

Упавший в шахту кот лишил интернета многоэтажку в Красноярске

Кот, упавший в шахту, лишил интернета многоэтажку в Красноярске. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Kras Mash.

Речь идет о доме, расположенном на Молодежном проспекте в Солнечном микрорайоне. Обратив внимание на отсутствие интернета, жильцы связались с инженерами. После того, как сотрудник прибыл на место аварии, он увидел в подъездной шахте, где проходят интернет-кабели, испуганного кота Барсика. Хозяева питомца и их соседи отключили электричество, чтобы любимца не ударило током, и были готовы выманивать его валерьянкой, однако специалист смог соорудить конструкцию из швабры и кабеля, подцепить Барсика и вытянуть животное. После этого мужчина проверил состояние проводов и вернул электричество и интернет в дом.

Отмечается, что виновник аварии в результате падения не пострадал.

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