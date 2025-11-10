Экономика
14:11, 10 ноября 2025

В российском городе бобры устроили потоп

В Ишимбае бобры засорили трубы и устроили потоп
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Ишимбае бобры устроили коммунальный коллапс. О ситуации пишет Telegram-канал Mash.

Животные активизировали коммунальные службы башкирского города. На реке Тайрук, протекающей в черте Ишимбая, бобры возводят плотину. В процессе они успели забить ветками несколько труб на переправе. Одна из них засорилась настолько, что случился потоп. Водой залило объездную дорогу.

Позднее причастность бобров к подтоплениям, однако, опровергли. Издание «Башинформ» со ссылкой на республиканское управление МЧС сообщило, что «пострадавшая» переправа являлась временной и была организована на время проведения ремонтных работ на основном мосту. В данный момент переправа демонтируется, а для движения используется основной мост — он уже функционирует в штатном режиме, заверили в МЧС.

Ранее бобры оставили без света четыре села в Ленинградской области. Сточенные животными деревья рухнули на линию электропередачи. Добраться до места аварии оказалось непросто — бобры выстроили настолько высокую плотину, что пришлось использовать экскаватор.

