Путин разрешил Центробанку и инкассаторам пресекать атаки беспилотников

Путин подписал закон, разрешающий ЦБ и инкассаторам пресекать атаки БПЛА

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий Центробанку, организации специальной почтовой связи и инкассаторам самостоятельно пресекать атаки беспилотников. Документ доступен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно новому закону, указанные организации смогут подавлять сигнал управления дронами, повреждать или полностью уничтожать их, не дожидаясь действий профильных служб.

Приоритетной названа защита объектов Центробанка на территории России. Закон вступил в силу в день его официального опубликования.

Ранее Путин заявил, что противники России не гнушаются терактами. На этом фоне глава государства призвал спецслужбы и другие силовые структуры усилить антитеррористическую безопасность по всей образовательной и социальной системе и инфраструктуре.