Путин высказался о терактах в России

Путин: Противники России не гнушаются терактами

Противники России не гнушаются терактами. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, пишет ТАСС.

В том числе в отношении детей, как это было по колледжу в Старобельске, отметил президент России. На этом фоне глава государства призвал спецслужбы и другие силовые структуры усилить антитеррористическую безопасность по всей образовательной и социальной системе и инфраструктуре. «Прошу оперативно провести соответствующую работу», — сказал Путин,

Ранее Путин назвал ужасным военным преступлением удар ВСУ по колледжу в Старобельске. При этом он указал на то, что украинская сторона просит о встрече и в это же время совершает подобные преступления.