Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:11, 10 июня 2026Силовые структуры

Путин высказался о терактах в России

Путин: Противники России не гнушаются терактами
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sputnik / Alexei Nikolsky / Pool / Reuters

Противники России не гнушаются терактами. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, пишет ТАСС.

В том числе в отношении детей, как это было по колледжу в Старобельске, отметил президент России. На этом фоне глава государства призвал спецслужбы и другие силовые структуры усилить антитеррористическую безопасность по всей образовательной и социальной системе и инфраструктуре. «Прошу оперативно провести соответствующую работу», — сказал Путин,

Ранее Путин назвал ужасным военным преступлением удар ВСУ по колледжу в Старобельске. При этом он указал на то, что украинская сторона просит о встрече и в это же время совершает подобные преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев ответил на недовольство Польши чествованием жертв УПА

    Стали известны подробности состояния россиянки после отравления вином на Бали

    Российский рэпер высказался о хейте и трусах после съемок для зарубежного бренда

    Глава МИД Венгрии пояснила позицию Венгрии по оружию для Киева

    Арестович резко высказался о дальнобойных ударах ВСУ по России

    В Европе отметили российский национальный праздник

    Стали известны подробности смерти Людмилы Чурсиной

    Рой пчел налетел на детскую площадку в Подмосковье

    РКС создаст более 100 спутников для новой системы связи России

    Якубович сбрил усы и описал смену имиджа словами «ощущение, что без трусов хожу»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok