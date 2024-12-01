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11:01, 1 декабря 2024Экономика

Бобры оставили без света несколько сел под Петербургом

Четыре села в Ленинградской области остались без электричества из-за бобров
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Четыре села в Ленинградской области остались без электричества из-за бобров. Об этом пишет издание Baza.

Животные сточили несколько деревьев в Тихвинском районе. При падении деревья повредили линию электропередачи. Чтобы добраться до места аварии, специалистам пришлось использовать экскаватор — бобры выстроили плотину, которая мешала проезду.

Подачу электричества восстановили, бобры не пострадали.

Ранее в Москве бобер упал в камеру для сточных вод рядом с рекой и попал в ловушку. Провалившееся в бетонный карцер животное нашел житель села Вороново. Мужчина попробовал помочь пленнику и уложил доску так, чтобы животное смогло использовать ее в качестве лестницы и выбраться. Когда бобер проигнорировал путь к спасению, россиянин вызвал спасателей.

Власти Польши между тем решили объявить войну бобрам на фоне наводнения на юге страны. «Иногда нужно выбирать между любовью к зверям и безопасностью городов, деревень, а также стабильностью дамб», — заявил премьер-министр Дональд Туск.

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