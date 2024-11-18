В Москве бобер арестовал сам себя

В Москве провалившемуся в клетку бобру помогли спасатели

В Москве бобер упал в камеру для сточных вод рядом с рекой и попал в ловушку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Провалившегося в бетонный карцер бобра нашел житель села Вороново в Новой Москве. Мужчина попробовал помочь пленнику и уложил доску таким образом, чтобы животное смогло использовать ее в качестве лестницы и выбраться на свободу. Однако бобер, казалось, арестовал сам себя: он сидел, уткнувшись носом в угол бетонного кармана-клетки, и игнорировал путь к спасению.

Тогда мужчина вызвал спасателей. Сотрудники МЧС прибыли на место, спустились в «камеру» к животному, набросили на него одеяло и подняли на поверхность. «Давай, родной, беги на волю», — проводили бобра спасатели. Бобер тут же нырнул в воду и пропал из виду.

Ранее сообщалось, что немецкий эколог Герхард Шваб призвал премьер-министра Польши Дональда Туска прекратить войну с бобрами. Он отметил, что эти животные могут быть полезны: в его родной Баварии они сдерживают течения ручьев и спасают от затопления целые деревни.