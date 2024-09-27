«Крестный отец бобров» призвал премьера Польши отказаться от войны с ними

Немецкий эколог Герхард Шваб призвал премьера Польши Туска не убивать бобров

Немецкий эколог Герхард Шваб призвал премьер-министра Польши Дональда Туска прекратить войну с бобрами. Об этом пишет Politico.

На заседании кризисного штаба Туск объявил, что страна теперь будет контролировать места обитания грызунов, поскольку они разрушают дамбы, что приводит к масштабным наводнениям. Шваб, прозванный «крестным отцом бобров», обратился к политику с просьбой отказаться от этого решения. По его мнению, справиться с проблемой наводнений можно более гуманным способом. Например, считает он, лучше защищать гидросооружения.

Ученый рассказал, что в Германии облицовывают дамбы металлической сеткой, которую засыпают листвой и травой. Это не позволяет грызунам рыть внутри норы. Он также предложил польским инженерам возводить дамбы из гравия. «Как только они (бобры — прим. «Ленты.ру») начнут копать, гравий осыпется, и дыры не будет», — объяснил эколог.

По словам Шваба, в Польше не нужно восстанавливать ареалы обитания бобров, поскольку эти грызуны распространились по всей территории страны. Он отметил, что бобры могут быть полезны. В его родной Баварии они сдерживают течения ручьев и спасают от затопления целые деревни.

Отмечается, что Шваба также нередко называют «Пабло Эскобар для бобров». Это сравнение основывается на факте любви наркобарона к бегемотам. Эскобар нелегально завез этих животных из Африки для своего частного зоопарка в 1980-х годах. Позднее четыре бегемота остались без присмотра и начали бесконтрольно размножаться. «Пабло Эскобар был вором, довольно плохим человеком, но я хороший парень», — прокомментировал одно из своих прозвищ эколог.

Ранее сообщалось, что суд в Колумбии решил, что «кокаиновые» бегемоты Пабло Эскобара должны быть уничтожены. Сторонники этого проекта указывают на то, что эти животные опасны для людей.