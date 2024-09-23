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20:44, 23 сентября 2024Экономика

Польша объявила войну бобрам

Премьер-министр Туск объявил о борьбе с бобрами в Польше из-за наводнения

Фото: Patrick Pleul / DPA / Globallookpress.com

Власти Польши решили объявить войну бобрам на фоне наводнения на юге страны. О решении контролировать места обитания животных и бороться с последствиями разрушения ими дамб сообщил ремьер-министр республики Дональд Туск на заседании кризисного штаба, передает ТАСС.

«Иногда нужно выбирать между любовью к зверям и безопасностью городов, деревень, а также стабильностью дамб», — заявил премьер-министр. Туск подчеркнул, что необходимо делать все возможное в рамках существующих законов и принять новые, если возникнет для этого необходимость.

Польский премьер напомнил, что ранее в стране уже принимались подобные решения, но их раскритиковали экологи. По словам экспертов, разрушение бобрами дамб можно предотвратить, если строить такие сооружения дальше от рек или покрывать их металлической сеткой.

Масштабные наводнения произошли в Силезском, Нижнесилезском, Опольском, Любушском и Малопольском воеводствах на юге, юго-западе и западе Польши из-за резкого повышения уровня воды в реках после обрушившегося на Европу шторма «Борис». Наводнение называют мощнейшим с 1997 года.

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      Нина Ташевская
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