Шесть человек стали жертвами «Бориса» в Европе

Как минимум шесть человек в странах Восточной и Центральной Европы стали жертвами шторма «Борис». Об этом сообщает румынская газета Libertatia.
По данным издания, которое ссылается на статистику спасателей, жертвами стихии стали четыре человека в Румынии, один — в Польше и один — в Австрии. Еще один человек числится пропавшим без вести.
Кроме того, утверждается, что шторм полностью разрушил или повредил более пяти тысяч частных жилых домов. В отдельных реках региона уровень воды поднялся в более чем два раза, что угрожает подтоплениям десяткам населенных пунктов.
Ранее китайскую провинцию Хайнань накрыл супертайфун «Яги». Из-за разгула стихии пришлось эвакуировать 420 тысяч жителей, скорость ветра в отдельных районах достигала 245 километров в час.