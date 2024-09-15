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19:41, 15 сентября 2024Мир

Шесть человек стали жертвами «Бориса» в Европе

Libertatia: шесть человек стали жертвами шторма «Борис» в Европе

Фото: Boris Roessler / dpa / Globallookpress.com

Как минимум шесть человек в странах Восточной и Центральной Европы стали жертвами шторма «Борис». Об этом сообщает румынская газета Libertatia.

По данным издания, которое ссылается на статистику спасателей, жертвами стихии стали четыре человека в Румынии, один — в Польше и один — в Австрии. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Кроме того, утверждается, что шторм полностью разрушил или повредил более пяти тысяч частных жилых домов. В отдельных реках региона уровень воды поднялся в более чем два раза, что угрожает подтоплениям десяткам населенных пунктов.

Ранее китайскую провинцию Хайнань накрыл супертайфун «Яги». Из-за разгула стихии пришлось эвакуировать 420 тысяч жителей, скорость ветра в отдельных районах достигала 245 километров в час.

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      Алевтина Запольская
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