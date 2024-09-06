На юг Китая обрушился супертайфун «Яги»

«Синьхуа»: на южнокитайскую провинцию Хайнань обрушился супертайфун «Яги»

Южнокитайскую провинцию Хайнань накрыл супертайфун «Яги». Из-за разгула стихии пришлось эвакуировать 420 тысяч жителей, передает агентство «Синьхуа».

Ураган обрушился на город Вэньчан, где скорость ветра достигла 245 километров в час. Транспортное сообщение в регионе ограничено, движение поездов, судов и работа аэропортов приостановлены. Образовательные учреждения в провинции закрыты.

Тайфуну присвоен 17 уровень. Такой непогоды, как напоминает служба «Би-би-си», *здесь не наблюдали с 2014 года, когда на юг Китая пришел тайфун «Раммасун». Тогда буря лишила жизни 46 человек.

По прогнозам синоптиков, шторм в ближайшее время двинется дальше в сторону Вьетнама, затронув Хайфон и Тхайбинь. Местные власти уже планируют эвакуацию горожан. Метеорологи предупреждают, что тайфун оставит после себя «катастрофический ущерб». В Минсельхозе Вьетнама ожидают, что от супертайфуна пострадают регионы, «имеющие решающее значение для социально-экономического развития» страны.

В конце августа другой тайфун под названием «Шаньшань» настиг остров Кюсю на юго-западе Японии. Сильный дождь вызвал оползни и оставил тысячи человек без света. Пришлось отменить сотни авиарейсов, приостановить движение поездов и закрыть заводы. Ситуация стала опасной для жизни. В связи с этим власти призвали эвакуировать четыре миллиона жителей.