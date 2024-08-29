Тайфун обрушился на Японию

Тайфун «Шаньшань» обрушился на остров Кюсю в Японии

Тайфун «Шаньшань» обрушился на остров Кюсю на юго-западе Японии. Об этом сообщает The Guardian.

Явление достигло японского острова утром 29 августа. По данным метеорологов, тайфун движется на север со скоростью 15 километров в час. Специалисты прогнозируют, что к пятнице, 30 августа, на юге Кюсю выпадет примерно 1100 миллиметров осадков — почти половина среднегодовой нормы.

Сильный дождь вызвал оползни и оставил тысячи человек без света. Пришлось отменить сотни авиарейсов, приостановить движение поездов и закрыть заводы. Ситуация стала опасной для жизни. В связи с этим власти призвали эвакуировать четыре миллиона жителей, передает CNN.

Пока известно как минимум о 54 пострадавших. Один мужчина пропал без вести в заливе Кагосима, когда упал в воду с лодки.

В начале августа на острове Кюсю в Японии произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 7,1. Эпицентр находился неподалеку от префектуры Миядзаки, а очаг залегал на глубине 30 километров под дном океана.