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12:00, 8 августа 2024Экономика

В Японии произошло мощное землетрясение

На острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1
СюжетЗемлетрясение в Японии:
Кюсю

Кюсю. Фото: Kimimasa Mayama / Reuters

В Японии в районе острова Кюсю произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

Землетрясение случилось в 16:43 по местному времени (10:43 по московскому времени). Магнитуда подземных толчков составила 7,1. Эпицентр находился неподалеку от префектуры Миядзаки, а очаг залегал на глубине 30 километров под дном океана.

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Из-за подземных толчков на острове Кюсю приостановили движение скоростных поездов. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент отсутствует, при этом объявлена угроза цунами. Высота волн в районе префектур Кагосима, Коти, Миядзаки, Оита и Эхимэ может достигнуть метра. Уточняется, что первые волны уже могли достичь побережья вышеуказанных локаций.

Днем ранее стало известно, что в центральной части Турции зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 4,6.

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      Полина Кислицына
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