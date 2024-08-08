В Японии произошло мощное землетрясение

На острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1

В Японии в районе острова Кюсю произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

Землетрясение случилось в 16:43 по местному времени (10:43 по московскому времени). Магнитуда подземных толчков составила 7,1. Эпицентр находился неподалеку от префектуры Миядзаки, а очаг залегал на глубине 30 километров под дном океана.

Из-за подземных толчков на острове Кюсю приостановили движение скоростных поездов. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент отсутствует, при этом объявлена угроза цунами. Высота волн в районе префектур Кагосима, Коти, Миядзаки, Оита и Эхимэ может достигнуть метра. Уточняется, что первые волны уже могли достичь побережья вышеуказанных локаций.

Днем ранее стало известно, что в центральной части Турции зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 4,6.