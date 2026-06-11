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00:26, 11 июня 2026Мир

Глава делегации России назвала главных спонсоров убийства мирных россиян

Жданова: Главными спонсорами убийства россиян стали члены «коалиции дронов»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Глава российской делегации на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова обвинила европейских участников так называемой «коалиции дронов» (во главе с Латвией и Великобританией) в финансировании атак, которые приводят к гибели мирных граждан России. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, эта коалиция передала Киеву более 215 тысяч беспилотников (в 2025 году Латвия поставила 17 тысяч, Британия — около 120 тысяч). Всего же западные кураторы, по имеющимся данным, предоставили Украине свыше 1,5 миллиона дронов.

Жданова также обратила внимание на предстоящие учения на крупнейшем в Прибалтике полигоне «Селия», где планируется совместная отработка навыков массированного применения БПЛА силами Латвии, Нидерландов и специалистов ВСУ.

Дипломат подчеркнула, что Украина наносит неизбирательные, а также прицельные удары по гражданским объектам России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что противники Москвы не гнушаются терактами. В том числе в отношении детей, как это было по колледжу в Старобельске, отметил российский глава.

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