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00:19, 11 июня 2026Мир

Шеф Пентагона допустил похищение президента одной страны

Шеф Пентагона Хегсет допустил похищение президента Кубы Диас-Канеля
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Edgar Su / Reuters

Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США рассматривают возможность похищения президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Его слова передает РИА Новости.

Министра войны спросили, допускает ли Вашингтон похищение кубинского лидера. «Все опции находятся на столе», — сказал в ответ на это Хегсет. Однако он подчеркнул, что итоговое решение о возможных действиях будет принимать американский лидер Дональд Трамп.

3 января американские солдаты захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену и вывезли их из страны.

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