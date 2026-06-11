Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:12, 11 июня 2026Интернет и СМИ

В Иране заявили о готовности нанести ответные удары США

Tasnim: ВС Ирана находятся в полной готовности и могут наносить ответные удары США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Власти Ирана привели Вооруженные силы (ВС) страны в полную боевую готовность. Об этом заявило агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

Военный источник сообщил, что ВС Ирана могут наносить ответные удары по объектам США. По его словам, американская сторона встретится с серьезными последствиями при акте агрессии, поскольку Иран намерен атаковать цели, представляющие интересы Вашингтона.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в ночь на 11 июня Вооруженные силы США нанесут мощные удары по ключевым объектам Ирана. До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел заседание в Ситуационной комнате для обсуждения новых ударов по Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин разрешил Центробанку и инкассаторам пресекать атаки беспилотников

    В США прокомментировали ситуацию с Ормузским проливом

    Голые женщина и мужчина пробежали на глазах у десятков прохожих и скрылись от полиции

    Разработан способ диагностики рака мозга за считаные минуты

    Глава делегации России назвала главных спонсоров убийства мирных россиян

    В России начался сокращенный на час рабочий день

    Шеф Пентагона допустил похищение президента одной страны

    МИД Украины отверг заявления об отказе Зеленского лететь через Польшу из-за скандала

    Мошенники начали заманивать россиян фейковыми оповещениями об атаках БПЛА

    В Иране заявили о готовности нанести ответные удары США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok