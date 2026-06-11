В Иране заявили о готовности нанести ответные удары США

Tasnim: ВС Ирана находятся в полной готовности и могут наносить ответные удары США

Власти Ирана привели Вооруженные силы (ВС) страны в полную боевую готовность. Об этом заявило агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

Военный источник сообщил, что ВС Ирана могут наносить ответные удары по объектам США. По его словам, американская сторона встретится с серьезными последствиями при акте агрессии, поскольку Иран намерен атаковать цели, представляющие интересы Вашингтона.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в ночь на 11 июня Вооруженные силы США нанесут мощные удары по ключевым объектам Ирана. До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел заседание в Ситуационной комнате для обсуждения новых ударов по Ирану.