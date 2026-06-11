Мошенники начали заманивать россиян фейковыми оповещениями об атаках БПЛА

F6: Мошенники обманывают россиян с помощью фейковых каналов об атаках БПЛА

Мошенники начали обманывать россиян с помощью фейковых каналов об атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как рассказали «Ленте.ру» в компании F6, конечная цель схемы — выманить у жертвы деньги.

«Через ложные Telegram-каналы с оповещениями об атаках БПЛА, названия которых обычно начинаются со слова "Радар", злоумышленники распространяют сообщения с призывом подписаться на различные ресурсы. В одних случаях приманкой служит объявление о подписке на "специальный канал для оповещения граждан", который якобы работает даже без мобильной связи, что в принципе невозможно. В других случаях пользователям предлагают подписаться на "канал вашего города", в котором якобы размещают объявления о продаже "конфискованных автомобилей"», — уточнили в F6.

При переходе по ссылке жертва попадает в бот, название которого зависит от того, как именно ее туда заманили. Например, в случае со «специальным каналом для оповещения» бот потребует «подписаться на главный новостной канал страны "Россия сегодня"», а также перейти еще по одной пригласительной ссылке. Та, в свою очередь, приведет уже в другой бот — там попросят подписаться на «основной канал "ЧП Россия 24/7"».

«Возможная цель этих и последующих переадресаций пользователя — заставить его последовательно подписаться на несколько Telegram-ботов. Впоследствии — через несколько дней, недель или месяцев — они могут сменить название и начать отправлять сообщения с фишинговыми ссылками или вредоносными файлами под видом фото, видео или полезных приложений», — предупредили в компании.

Аналитикам F6 удалось детально разобрать устройство одного из таких ботов, предлагающего, например, принять участие в розыгрыше призов от популярных маркетплейсов или получить выплату от государственного портала.

«Фейковая раздача денег от бренда "Работа России" в Telegram — новый сценарий мошенников. При переходе по ссылке пользователь попадает на всплывающую одноименную веб-страницу. Там ему сообщают, что "открыт доступ к проверенным заданиям", где можно "удаленно и без опыта" получать четыре тысячи рублей в час. После еще нескольких кликов по разным кнопкам страница сообщает, что "выплата увеличена в 75 раз"», — рассказали в F6.

Конечная цель преступников — вынудить жертву, которая хочет получить обещанные деньги, выйти на связь с ними. Однако в диалоге пользователя под разными предлогами заставляют расстаться со своими накоплениями.

«Злоумышленники привлекают российских пользователей в сомнительные Telegram-каналы с оповещениями об атаках БПЛА, распространяя ссылки на них через открытые домовые и районные чаты. Как правило, это происходит на фоне массовых налетов беспилотников», — заключили в F6.

Тем временем названы три запрещенных к упоминанию в разговоре с мошенниками слова. В список попали «да», «подтверждаю» и «согласен».