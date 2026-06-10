Названы три запрещенных к упоминанию в разговоре с мошенниками слова

Эксперт Шилина: Слова «да», «подтверждаю», «согласен» нельзя говорить мошенникам

Слова «да», «подтверждаю» и «согласен» ни в коем случае нельзя произносить при общении с телефонными мошенниками, поскольку злоумышленники могут вырезать их из контекста и применить для голосового подтверждения операций от имени жертвы, например, в банке. Об этом РИА Новости рассказала руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

По ее словам, с помощью технологий синтеза речи мошенники способны склеить отдельные слова в целую фразу — например, «да, я подтверждаю перевод». «Вы даже не заметите, как ваше простое "да" превратилось в разрешение на списание денег», — предупредила эксперт.

Шилина посоветовала в разговоре с подозрительными собеседниками ничего не говорить, кроме одной фразы: «Я сейчас перезвоню сам». После этого следует немедленно положить трубку.

Ранее в Госдуме рассказали о летних схемах дачных мошенников. Аферисты в том числе часто обманывают россиян, желающих закрепить за собой дом на определенные даты: после перевода средств они перестают выходить на связь.