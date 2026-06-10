В США прокомментировали ситуацию с Ормузским проливом

Шеф Пентагона Хегсет заявил о контроле США над Ормузским проливом

Шеф Пентагона Пит Хегсет прокомментировал ситуацию с Ормузским проливом. Его слова приводит РИА Новости.

Хегсет заявил, что Вашингтон продолжает управлять ситуацией с Ормузским проливом. «США контролируют Ормузский пролив», — заверил он журналистов во Флориде.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что потерпевший крушение над Ормузским проливом вертолет Apache был сбит Ираном. Он добавил, что Вашингтон должен ответить на эту атаку.

До этого Иран прекратил переговоры с США из-за обострения ситуации в Ливане. Перемирие в регионе являлось одним из условий прекращения огня. Кроме того, Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив.