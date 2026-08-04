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13:31, 4 августа 2026 (обновлено: 13:40, 4 августа 2026)Авто

Россиянам объяснили новый китайский автомобильный тренд на хвосты

Эксперт Коган считает новый китайский автотренд на механические хвосты небезопасным
Марина Аверкина

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Мода на механические пушистые хвосты в Китае стала поводом для обсуждения автомобильных трендов, которые мгновенно завоевывают рынок не только внутри страны. Относиться к новому явлению как к забавному тюнингу не стоит, считает основатель компании «ВсеИзКитая» Андрей Коган. Своим мнением он поделился с «Российской газетой».

Мода на украшательство машин началась еще в 2024 году. Тогда владельцы крепили на кузов статичные мягкие детали вроде ушей, лап и морд. Автомобили превращали в подобие котов, панд или капибар. К весне 2026 года статичный декор вытеснили механические хвосты из синтетического меха. Их монтируют на багажник, а управление выведено на пульт либо настроено на отклик от дорожной тряски. Аксессуар начинает двигаться при ускорении машины и останавливается вместе с ней. Некоторые версии оснастили голосовыми командами, настройкой темпа взмахов и сенсорами движения.

Видео с так называемыми фурри-мобилями собирают миллионы просмотров в соцсетях. Увлечение охватило крупные города восточного Китая, ведь именно там больше всего молодых автомобилистов. Они крепят хвосты не только на бюджетные машины, но и на премиальные BMW и Mercedes.

Но восторги молодой аудитории не разделяют юристы и дорожные инспекторы. Механические хвосты можно трактовать как изменение конструкции транспортного средства. Если крепеж окажется слабым, аксессуар может оторваться и стать причиной аварии, подытожил эксперт.

Ранее американские эксперты Страхового института дорожной безопасности выяснили, что наибольшую опасность при ДТП представляют крупные пикапы. Самый высокий уровень опасности, рассчитанный на основе данных федеральной базы аварий, получил тяжелый пикап Ram 3500.

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