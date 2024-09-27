Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?

Россиянка побывала в Канаде и удивилась обилию русской речи повсюду

Россияне активно интересуются поездками в Канаду — летом 2024 года она вошла в десятку стран, в которые соотечественники хотели бы получить визу. Похожий климат, безопасность, открытые приветливые люди и высокий уровень жизни — все это привлекает многочисленных путешественников. Но некоторые местные особенности могут шокировать неподготовленных людей. Подробнее о них — в материале «Ленты.ру».

«Хочешь марихуану? Вот тебе магазин на каждом углу»

Автор тревел-блога #делайчёхочешь отправился в Ванкувер со своей девушкой и рассказал, что первое, что ему бросилось в глаза в этом городе, — обилие магазинов с марихуаной.

«Это тебе не Амстердам с его кофешопами, где еще нужно поискать вход, да еще и в духе приключений "найти клад". Тут все открыто, легально, прозрачно и просто. Хочешь марихуану? Пожалуйста, вот тебе специализированный магазин на каждом углу, заходи и выбирай, что нравится», — удивился путешественник, предположив, что у канадцев совсем другой менталитет, и они не видят в этом никакой угрозы.

Россиянин рассказал, что в Ванкувере можно на каждом углу найти специализированный магазин с марихуаной Фото: Jason Redmond / Reuters

Кроме того, блогер отметил, что бездомные в этом городе не просят у прохожих денег, не пристают и не выглядят агрессивно. Более того, у многих из них есть телефоны, а некоторые даже используют ноутбуки.

«Бомжи с ноутбуками? Оказалось, что это совершенно нормальное явление для Ванкувера. Видимо, они просто "цифровые" бездомные. Да, вот такие вот новые времена», — поразился он.

Россиянин пожаловался на качество дорог в Канаде

Еще одна особенность Канады, о которой написал автор, — плохие дороги. По его словам, их «как будто оставили еще со времен первопроходцев».

«Асфальт… Ну, скажем так, он там есть. Иногда. И когда он есть, кажется, что его положили скорее для красоты, чем для комфорта. Пару раз мне даже показалось, что мы едем по старому ковру из бабушкиного дома — везде трещины, кочки, да и сам ковер явно уже пора заменить!» — пояснил россиянин.

Качество канадских дорог оказалось сюрпризом для туристов из России Фото: William Perugini / Shutterstock / Fotodom

Однако само автомобильное движение в Канаде более спокойное, чем в США. Путешественник отметил, что там водитель может расслабиться, не спеша ехать по своим делам и наслаждаться видом, не оглядываясь через плечо и не боясь, что кто-то начнет сигналить, требуя ускориться.

Россиянка рассказала, что в Канаде повсюду слышится родная речь

Российская тревел-блогерша Марина Ершова призналась, что в Ванкувере она повсюду слышала русскую речь. По ее мнению, многие соотечественники едут в эту страну, потому что она им кажется вполне понятной и близкой.

Во-первых, климат: снег, длинные зимы, замерзшие озера, березы, грибы и ягода в лесу — все это привычно для нас. Во-вторых, здесь есть ощущение безопасности Марина Ершова российская тревел-блогерша

Путешественница предположила, что соотечественники, уставшие от политических потрясений и экономических неопределенностей, стремятся к стабильности, а Канада как раз и предлагает такую жизнь. Она также добавила, что россияне видят в этой стране не просто место, где можно устроиться, но и перспективу для будущего поколения.

«Тут хотят рожать, и много рожают, тем самым дарят детям билет (паспорт) в современный мир, заочно любя Россию», — пояснила блогерша.

Гречка в Канаде продается за шесть долларов, а ржаной хлеб — за семь

Живущие в Канаде россияне легко могут найти там и привычную еду. Например, в Ванкувере есть много магазинов, в изобилии предлагающих продукты, которые встречаются на полках российских супермаркетов, правда, цены на них отличаются в разы.

Когда заходишь в русский магазин и видишь знакомые упаковки гречки или сгущенки, сердце замирает от радости... пока не посмотрю на ценник. Гречка за пять-шесть долларов (около 455-546 рублей — прим. «Ленты.ру») за кило? Серьезно? Марина Ершова российская тревел-блогерша

Путешественницу также неприятно удивили цены на ржаной хлеб — буханка стоила пять-семь долларов (около 455-638 рублей) — и творог, который продавался за семь-восемь долларов (около 638-729 рублей).

В русском магазине в Канаде гречка стоит около 400-500 рублей Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Ершова задалась вопросом, почему соотечественники готовы платить столько за продукты, которые они могли бы получить в России за куда меньшие деньги. Для многих из них еда — это культурная идентичность и утешение, особенно в момент, когда адаптация к новой жизни идет тяжело, пояснила блогерша. Кроме того, многие эмигранты не могут сразу привыкнуть к западным продуктам, но со временем все-таки переходят на них.

Китайцы захватили в Канаде деловые районы и частный сектор

Помимо россиян, в Канаде оказалось очень много гостей из Китая. Ершова рассказала, что они «буквально заполонили» весь Ванкувер и что некоторые их привычки могут ошеломить туристов.

Жители Китая облюбовали деловые районы и частный сектор канадских городов Фото: Sergei Bachlakov / Shutterstock / Fotodom

«Представьте себе: просыпаюсь я утром, еще не успев вылезти из-под одеяла, как меня оглушает... характерный китайский звук. Мой сосед начинает громко и долго харкать. Ну ладно, думаю, один раз переживу. Но нет! Это не разовый случай. Встают они рано, и буквально в восемь утра остальные китайские соседи подхватывают эту "эстафету" — с двух сторон, сзади, а иногда даже и из-за заднего двора», — такими словами описала живущих в Канаде китайцев путешественница.

По ее словам, «харкают» китайцы во все горло и считают это действие очень важным для здоровья.

Жители Канады тратят половину своей зарплаты на жилье

Цены на жилье в Канаде шокировали россиянку не менее чем соседство с гостями из Поднебесной.

В Ванкувере или Торонто люди легко оставляют половину своей зарплаты только за крышу над головой. То самое место, где вам придется спать после бесконечного и трудного рабочего дня, пытаясь накопить на тот самый первоначальный взнос в банк Марина Ершова российская тревел-блогерша

Ершова подчеркнула, что спрос на жилье в этой стране растет с невероятной скоростью и вслед за ним увеличиваются и цены. В 2024 году однокомнатную квартиру в Ванкувере можно снять по цене роскошной виллы на Бали.

Жители Ванкувера или Торонто тратят половину своей зарплаты на аренду жилья Фото: Helioscribe / Shutterstock

«Вот так и выходит, что в стране, где кажется, что места всем хватит, находишь себя в очереди на крошечную студию, будто пытаешься купить билет на последний сеанс популярного фильма. И в этом фильме все роли уже заняты, а ты все еще ждешь за кулисами», — посетовала она.

Скорая помощь в Канаде платная и очень дорогая

Автор блога «Иностранка» по имени Таисия Архангельская, которая прожила в Канаде 20 лет и в 2022 году вернулась в Москву, отметила, что один из главных минусов этой страны — медицина.

Ждать свою очередь несколько часов или даже 24 часа в травмпункте — норма. Серьезную операцию можно ожидать месяцами и даже годами. Скорая помощь — платная и очень дорогая. Например, моей знакомой вызвали скорую и отвезли в больницу в 10 минутах от ее дома. За такой люкс она заплатила 80 долларов Таисия Архангельская автор блога «Иностранка», 20 лет жившая в Канаде

Вызов скорой помощи обходится местным жителям очень дорого Фото: Christopher O'Donnell / Shutterstock / Fotodom

Архангельская пояснила, что профилактической медицины по факту в Канаде нет, а операции проводят только в том случае, если у человека есть угроза жизни. Приехав в Россию, блогерша очень удивилась, что здесь врачи приходят на дом к пациенту, а скорая бесплатная.