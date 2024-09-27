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12:23, 8 октября 2024Путешествия

Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?

Россиянка побывала в Канаде и удивилась обилию русской речи повсюду

Фото: Gary Coronado / Los Angeles Times via Getty Images

Россияне активно интересуются поездками в Канаду — летом 2024 года она вошла в десятку стран, в которые соотечественники хотели бы получить визу. Похожий климат, безопасность, открытые приветливые люди и высокий уровень жизни — все это привлекает многочисленных путешественников. Но некоторые местные особенности могут шокировать неподготовленных людей. Подробнее о них — в материале «Ленты.ру».

«Хочешь марихуану? Вот тебе магазин на каждом углу»

Автор тревел-блога #делайчёхочешь отправился в Ванкувер со своей девушкой и рассказал, что первое, что ему бросилось в глаза в этом городе, — обилие магазинов с марихуаной.

«Это тебе не Амстердам с его кофешопами, где еще нужно поискать вход, да еще и в духе приключений "найти клад". Тут все открыто, легально, прозрачно и просто. Хочешь марихуану? Пожалуйста, вот тебе специализированный магазин на каждом углу, заходи и выбирай, что нравится», — удивился путешественник, предположив, что у канадцев совсем другой менталитет, и они не видят в этом никакой угрозы.

Россиянин рассказал, что в Ванкувере можно на каждом углу найти специализированный магазин с марихуаной

Россиянин рассказал, что в Ванкувере можно на каждом углу найти специализированный магазин с марихуаной

Фото: Jason Redmond / Reuters

Кроме того, блогер отметил, что бездомные в этом городе не просят у прохожих денег, не пристают и не выглядят агрессивно. Более того, у многих из них есть телефоны, а некоторые даже используют ноутбуки.

«Бомжи с ноутбуками? Оказалось, что это совершенно нормальное явление для Ванкувера. Видимо, они просто "цифровые" бездомные. Да, вот такие вот новые времена», — поразился он.

Россиянин пожаловался на качество дорог в Канаде

Еще одна особенность Канады, о которой написал автор, — плохие дороги. По его словам, их «как будто оставили еще со времен первопроходцев».

«Асфальт… Ну, скажем так, он там есть. Иногда. И когда он есть, кажется, что его положили скорее для красоты, чем для комфорта. Пару раз мне даже показалось, что мы едем по старому ковру из бабушкиного дома — везде трещины, кочки, да и сам ковер явно уже пора заменить!» — пояснил россиянин.

Качество канадских дорог оказалось сюрпризом для туристов из России

Качество канадских дорог оказалось сюрпризом для туристов из России

Фото: William Perugini / Shutterstock / Fotodom

Однако само автомобильное движение в Канаде более спокойное, чем в США. Путешественник отметил, что там водитель может расслабиться, не спеша ехать по своим делам и наслаждаться видом, не оглядываясь через плечо и не боясь, что кто-то начнет сигналить, требуя ускориться.

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Россиянка рассказала, что в Канаде повсюду слышится родная речь

Российская тревел-блогерша Марина Ершова призналась, что в Ванкувере она повсюду слышала русскую речь. По ее мнению, многие соотечественники едут в эту страну, потому что она им кажется вполне понятной и близкой.

Во-первых, климат: снег, длинные зимы, замерзшие озера, березы, грибы и ягода в лесу — все это привычно для нас. Во-вторых, здесь есть ощущение безопасности

Марина Ершовароссийская тревел-блогерша

Путешественница предположила, что соотечественники, уставшие от политических потрясений и экономических неопределенностей, стремятся к стабильности, а Канада как раз и предлагает такую жизнь. Она также добавила, что россияне видят в этой стране не просто место, где можно устроиться, но и перспективу для будущего поколения.

«Тут хотят рожать, и много рожают, тем самым дарят детям билет (паспорт) в современный мир, заочно любя Россию», — пояснила блогерша.

Гречка в Канаде продается за шесть долларов, а ржаной хлеб — за семь

Живущие в Канаде россияне легко могут найти там и привычную еду. Например, в Ванкувере есть много магазинов, в изобилии предлагающих продукты, которые встречаются на полках российских супермаркетов, правда, цены на них отличаются в разы.

Когда заходишь в русский магазин и видишь знакомые упаковки гречки или сгущенки, сердце замирает от радости... пока не посмотрю на ценник. Гречка за пять-шесть долларов (около 455-546 рублей — прим. «Ленты.ру») за кило? Серьезно?

Марина Ершовароссийская тревел-блогерша

Путешественницу также неприятно удивили цены на ржаной хлеб — буханка стоила пять-семь долларов (около 455-638 рублей) — и творог, который продавался за семь-восемь долларов (около 638-729 рублей).

В русском магазине в Канаде гречка стоит около 400-500 рублей

В русском магазине в Канаде гречка стоит около 400-500 рублей

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Ершова задалась вопросом, почему соотечественники готовы платить столько за продукты, которые они могли бы получить в России за куда меньшие деньги. Для многих из них еда — это культурная идентичность и утешение, особенно в момент, когда адаптация к новой жизни идет тяжело, пояснила блогерша. Кроме того, многие эмигранты не могут сразу привыкнуть к западным продуктам, но со временем все-таки переходят на них.

Китайцы захватили в Канаде деловые районы и частный сектор

Помимо россиян, в Канаде оказалось очень много гостей из Китая. Ершова рассказала, что они «буквально заполонили» весь Ванкувер и что некоторые их привычки могут ошеломить туристов.

Жители Китая облюбовали деловые районы и частный сектор канадских городов

Жители Китая облюбовали деловые районы и частный сектор канадских городов

Фото: Sergei Bachlakov / Shutterstock / Fotodom

«Представьте себе: просыпаюсь я утром, еще не успев вылезти из-под одеяла, как меня оглушает... характерный китайский звук. Мой сосед начинает громко и долго харкать. Ну ладно, думаю, один раз переживу. Но нет! Это не разовый случай. Встают они рано, и буквально в восемь утра остальные китайские соседи подхватывают эту "эстафету" — с двух сторон, сзади, а иногда даже и из-за заднего двора», — такими словами описала живущих в Канаде китайцев путешественница.

По ее словам, «харкают» китайцы во все горло и считают это действие очень важным для здоровья.

Жители Канады тратят половину своей зарплаты на жилье

Цены на жилье в Канаде шокировали россиянку не менее чем соседство с гостями из Поднебесной.

В Ванкувере или Торонто люди легко оставляют половину своей зарплаты только за крышу над головой. То самое место, где вам придется спать после бесконечного и трудного рабочего дня, пытаясь накопить на тот самый первоначальный взнос в банк

Марина Ершовароссийская тревел-блогерша

Ершова подчеркнула, что спрос на жилье в этой стране растет с невероятной скоростью и вслед за ним увеличиваются и цены. В 2024 году однокомнатную квартиру в Ванкувере можно снять по цене роскошной виллы на Бали.

Жители Ванкувера или Торонто тратят половину своей зарплаты на аренду жилья

Жители Ванкувера или Торонто тратят половину своей зарплаты на аренду жилья

Фото: Helioscribe / Shutterstock

«Вот так и выходит, что в стране, где кажется, что места всем хватит, находишь себя в очереди на крошечную студию, будто пытаешься купить билет на последний сеанс популярного фильма. И в этом фильме все роли уже заняты, а ты все еще ждешь за кулисами», — посетовала она.

Скорая помощь в Канаде платная и очень дорогая

Автор блога «Иностранка» по имени Таисия Архангельская, которая прожила в Канаде 20 лет и в 2022 году вернулась в Москву, отметила, что один из главных минусов этой страны — медицина.

Ждать свою очередь несколько часов или даже 24 часа в травмпункте — норма. Серьезную операцию можно ожидать месяцами и даже годами. Скорая помощь — платная и очень дорогая. Например, моей знакомой вызвали скорую и отвезли в больницу в 10 минутах от ее дома. За такой люкс она заплатила 80 долларов

Таисия Архангельскаяавтор блога «Иностранка», 20 лет жившая в Канаде
Вызов скорой помощи обходится местным жителям очень дорого

Вызов скорой помощи обходится местным жителям очень дорого

Фото: Christopher O'Donnell / Shutterstock / Fotodom

Архангельская пояснила, что профилактической медицины по факту в Канаде нет, а операции проводят только в том случае, если у человека есть угроза жизни. Приехав в Россию, блогерша очень удивилась, что здесь врачи приходят на дом к пациенту, а скорая бесплатная.

Алина Черненко
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