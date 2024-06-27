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11:08, 27 июня 2024Путешествия

Названа самая желанная для россиян виза

Россияне чаще всего интересуются визами в Италию
СюжетВизы в Европу:

Фото: Paco Freire / Globallookpress.com

Российские путешественники чаще всего интересуются визами в страны Шенгенской зоны. К таким выводам пришли аналитики «Яндекса» в ходе изучения запросов пользователей. Исследование о самых желанных для соотечественников визах оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, среди стран Шенгенской зоны самой популярной у российских пользователей названа Италия. Чуть реже в поиске спрашивают, как оформить визу в Германию, Францию, Испанию, Болгарию, Финляндию, Грецию, Венгрию, Польшу и Швейцарию.

Второе место в рейтинге после Шенгенской зоны занимает Китай, а третье — США. В десятку самых популярных запросов вошли Япония, Кипр, Республика Корея, Индия, Великобритания, Канада, Шри-Ланка.

В 2023 году россияне подали 520 тысяч заявлений на получение шенгенских виз, при этом общая доля отказов составила 10,6 процента. По данным Еврокомиссии, Россия попала в первую пятерку стран по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз.

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      Марк Успенский
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