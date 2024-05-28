Пять европейских стран чаще всего отказывали россиянам в визе

Чаще всего россиянам в визе отказывали Мальта, ФРГ, Эстония, Швеция и Австрия

В 2023 году россияне подали 520 тысяч заявлений на получение шенгенских виз, при этом общая доля отказов составила 10,6 процента, говорится в опубликованной Еврокомиссией статистике.

По данным ЕК, Россия попала в первую пятерку стран по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз. Вместе с ней в этом ряду Китай, Турция, Индия и Марокко. В 2022 году россияне подали более 687 тысяч заявлений, доля отказов — 10,2 процента.

Чаще всего россиянам в визе отказывали Мальта (доля отказов составила 34,8 процента), Эстония (31,7), Швеция (29,6), Австрия (26,4) и ФРГ (20,5).

Ранее в посольстве Франции в России подтвердили информацию о подорожании шенгенских виз с 11 июня. После этой даты россиянам придется заплатить за шенген 90 евро (около 8,8 тысячи рублей).