Европейская страна подтвердила подорожание шенгенских виз для россиян

В посольстве Франции в России подтвердили рост стоимости шенгена с 11 июня

В посольстве Франции в России подтвердили информацию о подорожании шенгенских виз с 11 июня. Об этом пишет РИА Новости.

В дипмиссии рассказали, что после этой даты россиянам придется заплатить за шенген 90 евро (около 8,8 тысячи рублей). Стоимость визы для детей в возрасте от 6 до 12 лет увеличится до 45 евро (около 4,4 тысячи рублей).

Кроме того, в посольстве европейской страны уточнили, что условия выдачи шенгенских виз определяются Шенгенским визовым кодексом, а не каждым государством в отдельности, и что эти правила применяются единым образом.

Информация о подорожании шенгенских виз для россиян появилась 20 мая. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на Министерство иностранных и европейских дел Словении.