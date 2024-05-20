Стало известно о росте стоимости шенгенской визы с 11 июня

АТОР: шенгенская виза подорожает с 11 июня до 90 евро для взрослых

Шенгенская виза подорожает с 11 июня на 12 процентов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Министерство иностранных и европейских дел Словении.

Стоимость составит 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет. «Европейская комиссия приняла решение увеличить стоимость краткосрочной шенгенской визы во всем мире на 12 процентов», — отметили в АТОР.

При этом комиссия Евросоюза пока не делала никаких заявлений относительно даты повышения.

В феврале стало известно о желании Еврокомиссии увеличить стоимость шенгенской визы для туристов с 80 до 90 евро для взрослых. Изменения коснутся стран, с которыми ЕС не достиг соглашения в вопросе об упрощенном визовом режиме, в том числе России.