Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:43, 20 мая 2024Путешествия

Стало известно о росте стоимости шенгенской визы с 11 июня

АТОР: шенгенская виза подорожает с 11 июня до 90 евро для взрослых

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Шенгенская виза подорожает с 11 июня на 12 процентов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Министерство иностранных и европейских дел Словении.

Стоимость составит 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет. «Европейская комиссия приняла решение увеличить стоимость краткосрочной шенгенской визы во всем мире на 12 процентов», — отметили в АТОР.

При этом комиссия Евросоюза пока не делала никаких заявлений относительно даты повышения.

В феврале стало известно о желании Еврокомиссии увеличить стоимость шенгенской визы для туристов с 80 до 90 евро для взрослых. Изменения коснутся стран, с которыми ЕС не достиг соглашения в вопросе об упрощенном визовом режиме, в том числе России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин уволил многолетнего заместителя Шойгу из Минобороны. Кто займет его место?

      В Белом доме опровергли связь санкций с крушением вертолета с Раиси

      Боец ВС РФ назвал причину постоянных промахов артиллерии ВСУ

      Стало известно о росте стоимости шенгенской визы с 11 июня

      В России заявили о намеренных убийствах украинцев Киевом

      В МИД призвали россиян воздержаться от поездок в Афганистан

      США предрекли провал в попытках внести разлад в отношения России и Китая

      В Конгрессе США заявили о готовности принять меры против МУС

      Россиянин поставил рекорд по сальто за одну минуту

      Госдеп США получал запрос о помощи от Ирана в связи с авиакатастрофой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше