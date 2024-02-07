В Европе захотели увеличить стоимость шенгенской визы

Еврокомиссия предложила увеличить стоимость шенгенской визы до 90 евро

Еврокомиссия (ЕК) захотела увеличить стоимость шенгенской визы для туристов с 80 до 90 евро (с 7,8 до 8,7 тысячи рублей) для взрослых. Об этом говорится в соответствующем предложении на сайте ЕК.

Уточняется, что для детей стоимость въездного документа решили повысить с 40 до 45 евро (с 3,9 до 4,4 тысячи рублей). Предложение открыто для обсуждения гражданами Европы до 1 марта 2024 года. «Отзывы будут приняты во внимание при доработке инициативы», — указано на сайте ЕК.

Изменения коснутся стран, с которыми ЕС не достиг соглашения в вопросе об упрощенном визовом режиме, в том числе России.

Ранее стало известно, что февраль и март — самые подходящие месяцы для подачи заявок на оформление визы в Европу. Уточняется, что в межсезонье записаться в визовый центр проще, а рассмотрение заявки занимает более короткие сроки, чем во время летнего ажиотажа.

