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10:15, 7 февраля 2024Путешествия

В Европе захотели увеличить стоимость шенгенской визы

Еврокомиссия предложила увеличить стоимость шенгенской визы до 90 евро

Фото: Bjoern Wylezich / Shutterstock / Fotodom

Еврокомиссия (ЕК) захотела увеличить стоимость шенгенской визы для туристов с 80 до 90 евро (с 7,8 до 8,7 тысячи рублей) для взрослых. Об этом говорится в соответствующем предложении на сайте ЕК.

Уточняется, что для детей стоимость въездного документа решили повысить с 40 до 45 евро (с 3,9 до 4,4 тысячи рублей). Предложение открыто для обсуждения гражданами Европы до 1 марта 2024 года. «Отзывы будут приняты во внимание при доработке инициативы», — указано на сайте ЕК.

Изменения коснутся стран, с которыми ЕС не достиг соглашения в вопросе об упрощенном визовом режиме, в том числе России.

Ранее стало известно, что февраль и март — самые подходящие месяцы для подачи заявок на оформление визы в Европу. Уточняется, что в межсезонье записаться в визовый центр проще, а рассмотрение заявки занимает более короткие сроки, чем во время летнего ажиотажа.

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      Зарина Дзагоева
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