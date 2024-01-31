Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:21, 31 января 2024Путешествия

Россиянам раскрыли способ оформить визу в Европу быстрее

АТОР: оформление шенгена в Италию занимает от 30 дней

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Февраль и март — самые подходящие месяцы для подачи заявок на оформление визы в Европу. Способ получить шенген быстрее раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в межсезонье записаться в визовый центр проще, а рассмотрение заявки занимает более короткие сроки, чем во время летнего ажиотажа. Поэтому туроператоры посоветовали россиянам, планирующим поездки в ЕС, не откладывать подачу документов на визу.

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
«Не лезьте туда, где не ждут» У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
«Не лезьте туда, где не ждут»У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
4 декабря 2023

По данным АТОР, Франция остается самой популярной страной для оформления шенгена. Срок рассмотрения заявок составляет от 2,5 недели. При этом получение визы в Италию занимает от 30 дней. Эти две страны часто ставят разрешения на въезд на сроки путешествия, но при хорошей визовой истории есть шанс получить годовой мультишенген.

«Сроки рассмотрения документов на испанский шенген составляют от 3 недель, однако по факту это 4-6 недель», — подчеркивается в публикации. Испания выдает документы в основном на сроки поездки. Такая же ситуация с визами в Австрию, Португалию, Венгрию и Грецию. В консульствах этих стран срок рассмотрения составляет от 2,5 недели.

В целом россияне получают довольно мало отказов в выдаче шенгенской визы. Отмечается, что европейцы охотнее дают документы наиболее состоятельным туристам, которые могут подтвердить, что у них достаточно средств для проживания в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин раскрыл результаты экспертизы по сбитому Ил-76

      Названа стоимость самого дешевого жилья возле метро в Москве

      Отдавших приказ об обстреле города в ДНР командиров ВСУ осудили заочно

      Путин назвал одно из важнейших направлений в зоне СВО

      Японский SLIM заработал в нормальном режиме

      Терапевт дал рекомендации по защите от коклюша

      35-летняя Кристина Асмус показала лицо без макияжа

      Россиянам раскрыли способ оформить визу в Европу быстрее

      Уехавший в США комик раскритиковал американский «Макдоналдс»

      Объяснена необычная деталь крушения Ил-76

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше