Россиянам раскрыли способ оформить визу в Европу быстрее

АТОР: оформление шенгена в Италию занимает от 30 дней

Февраль и март — самые подходящие месяцы для подачи заявок на оформление визы в Европу. Способ получить шенген быстрее раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в межсезонье записаться в визовый центр проще, а рассмотрение заявки занимает более короткие сроки, чем во время летнего ажиотажа. Поэтому туроператоры посоветовали россиянам, планирующим поездки в ЕС, не откладывать подачу документов на визу.

По данным АТОР, Франция остается самой популярной страной для оформления шенгена. Срок рассмотрения заявок составляет от 2,5 недели. При этом получение визы в Италию занимает от 30 дней. Эти две страны часто ставят разрешения на въезд на сроки путешествия, но при хорошей визовой истории есть шанс получить годовой мультишенген.

«Сроки рассмотрения документов на испанский шенген составляют от 3 недель, однако по факту это 4-6 недель», — подчеркивается в публикации. Испания выдает документы в основном на сроки поездки. Такая же ситуация с визами в Австрию, Португалию, Венгрию и Грецию. В консульствах этих стран срок рассмотрения составляет от 2,5 недели.

В целом россияне получают довольно мало отказов в выдаче шенгенской визы. Отмечается, что европейцы охотнее дают документы наиболее состоятельным туристам, которые могут подтвердить, что у них достаточно средств для проживания в стране.