Россиянам рассказали об особенностях получения шенгенских виз в 2024 году

Аналитик Мкртчян рассказал о небольшом проценте отказов россиянам по шенгену

Россияне получают достаточно мало отказов в выдаче шенгенской визы, утверждает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об особенностях получения шенгена в 2024 году, а также дал несколько советов по оформлению документов.

«Уже на этот Новый год (2023-2024) поехали [за границу] по шенгену примерно на 35 процентов больше людей, чем на прошлый (2022-2023). Это сухие цифры. Нам это дает надежду и предположения, что весь 2024 год турпоток россиян в шенген будет в среднем больше на 20-25 процентов», — сказал аналитик.

Визы европейские страны дают нормально. Процент отказа по Греции меньше двух процентов, по Испании — меньше четырех процентов, по Франции и Италии — около пяти процентов. Ключевое — почему мы видим рост турпотока. Интерес россиян к Европе не падал, а сейчас растет, потому что цены на билеты подешевели Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств России

По словам специалиста, сейчас появилось много недорогих билетов в Грузию и Армению, откуда можно по приемлемым ценам улететь в страны шенгенской зоны. По этой причине усилился поток туристов в Европу.

«Самое главное — это прийти в правильное турагентство, где умеют подбирать пакет документов. (...) Когда у вас настоящая бронь в отеле, у вас выкуплен авиабилет, счет в банке, справка с места работы, тогда у вас грамотный пакет документов. Можно еще подкрепить, но это необязательно, подтвердить, что у вас есть недвижимость», — посоветовал он.

Специалист отметил, что охотнее дают визы наиболее состоятельным туристам, которые могут подтвердить, что у них достаточно средств для проживания в стране. При этом тем, у кого мало денег на счете, могут отказать.

Ранее россиянам назвали бюджетные и безвизовые направления для отпуска зимой.