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17:41, 23 января 2024Путешествия

Россиянам назвали бюджетные и безвизовые направления для отпуска зимой

Россиянам стал доступен бюджетный отдых на Шри-Ланке и в Таиланде

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» назвали российским туристам наиболее дешевые и безвизовые направления для отпуска в зимний период, в их числе оказались Таиланд, Шри-Ланка и Узбекистан. Исследование специалистов попало в распоряжение «Ленты.ру».

Так, в частности, россиянам стал доступен бюджетный отдых на Шри-Ланке. «Сейчас лучше всего отдыхать на восточном побережье, например, в Тринкомали и Аругам-Бэй, — добавили эксперты. — Тринкомали прекрасно подходит для отдыха с детьми — в местных лагунах есть спокойные участки для купания».

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При этом аналитики подчеркнули, что в азиатской стране важно учитывать культурный контекст и не одеваться слишком откровенно. Билет на самолет из Москвы до Коломбо и обратно будет стоить отдыхающим от 49,6 тысячи рублей с пересадками. Можно найти и варианты с прямыми рейсами, однако цена за такой перелет в обе стороны стартует от 53,9 тысячи рублей.

Кроме того, представители сервиса рекомендовали россиянам отправиться зимой в Таиланд. «Считается, что лучший сезон для отдыха в Таиланде — с ноября по март, потому что в это время нет проливных дождей и море не штормит, — пояснили они. — Самые известные направления — остров Пхукет, город Паттайя и провинция Краби».

Однако, по словам аналитиков, есть и менее популярные варианты. Например, тихий остров для семейного отдыха Ко Самуи, клубный остров для молодежи Пханган и уединенный остров Ко Самет, где можно отдохнуть вдали от цивилизации.

Добраться из Москвы до Пхукета с пересадками можно от 67,5 тысячи рублей, прямой рейс будет стоить уже от 76,3 тысячи рублей. Перелет в одну сторону займет от восьми до десяти с половиной часов.

Также эксперты посоветовали соотечественникам провести зимний отпуск в Узбекистане. «Весна в солнечной стране начинается уже в феврале, — отметили они. — Помимо погоды, Узбекистан привлекает туристов своей историей и природой».

Авиабилет из Москвы в Ташкент и обратно обойдется всего примерно в 17 тысяч рублей. А ночь в номере для двоих в трехзвездочной гостинице будет стоить от 4,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали лидерами по поездкам на Шри-Ланку. За первые 18 дней января популярную пляжную страну Азии посетили свыше 19 тысяч россиян, они составили 16 процентов от общего потока иностранных путешественников.

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      Фариза Бацазова
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