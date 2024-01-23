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15:23, 23 января 2024Путешествия

Россияне стали лидерами по поездкам в одну популярную пляжную страну Азии

SLTDA: за первые 18 дней января Шри-Ланку посетили свыше 19 тысяч туристов из РФ

Фото: Shashank Hudkar / Unsplash

Российские туристы стали лидерами по поездкам на Шри-Ланку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ланкийское Управление по развитию туризма (SLTDA).

Отмечается, что за первые 18 дней января популярную пляжную страну Азии посетили свыше 19 тысяч россиян, они составили 16 процентов от общего притока иностранных путешественников.

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На втором месте расположилась Индия (15 процентов), на третьем — ФРГ (8 процентов). В общей сложности Шри-Ланку с начала года посетили более 121 тысячи отдыхающих.

Ранее в январе 63-летняя пенсионерка из России устроила пьяный дебош в самолете и лишилась отпуска на Шри-Ланке. Во время посадки она начала ругаться матом и мешать попутчикам.

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      Фариза Бацазова
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