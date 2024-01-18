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12:32, 18 января 2024Путешествия

63-летняя россиянка устроила дебош в самолете и лишилась отпуска на Шри-Ланке

Россиянка устроила пьяный дебош на рейсе из Екатеринбурга на Шри-Ланку

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российская пенсионерка лишилась отпуска на Шри-Ланке из-за того, что устроила пьяный дебош в самолете. Об этом сообщило управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

63-летняя жительница Первоуральска должна была отправиться на азиатский курорт из Екатеринбурга. Перед рейсом женщина выпила в одном из кафе аэропорта Кольцово. Во время посадки в самолет она начала ругаться матом и мешать другим пассажирам. Женщина не реагировала на замечания бортпроводников, и командир воздушного судна отказал ей в полете.

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На борт вызвали сотрудников полиции, но пенсионерка отказалась пройти в дежурную часть и продолжила дебоширить. В итоге правоохранителям пришлось сопровождать россиянку в отдел в наручниках.

Правоохранители составили административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Женщине предстоит заплатить штраф в 1,5 тысячи рублей.

Ранее пьяный россиянин устроил дебош в аэропорту Волгограда. Мужчина начал приставать к попутчикам и накинулся на сотрудницу полиции с кулаками.

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      Мария Борисова
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