Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:37, 18 января 2024Путешествия

Россиянин устроил пьяный дебош в аэропорту и избил сотрудницу полиции

СК: россиянина задержали за пьяный дебош в аэропорту Волгограда

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Пьяный мужчина устроил дебош в аэропорту Волгограда, избил сотрудницу полиции и был задержан. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел в авиагавани 17 января. Мужчина 1967 года рождения напился перед вылетом в Москву, начал приставать к попутчикам и ругаться матом. Сотрудница полиции подошла к буйному пассажиру и попросила его успокоиться, в ответ россиянин накинулся на нее с кулаками.

Мужчина ударил правоохранительницу по лицу. По данным Telegram-канала Shot, впоследствии у женщины выявили сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица и поверхностную рану уха.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
Это залет!Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
23 января 2018

Дебошира взяли под стражу. На него завели дело по статье 319 («Оскорбление представителя власти») и части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РФ.

Ранее генерального директора аэропорта Челябинска Виталия Кашина задержали в петербургской авиагавани Пулково за дебош в самолете. Мужчина напился и начал вести себя неподобающе во время полета, кричать и оскорблять экипаж.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пакистан ударил по Ирану. Как ядерная держава Ближнего Востока ответила на обстрелы своей территории?

      Сотрудницу Комитета солдатских матерей уличили в перепродажах тепловизоров

      Ученый рассказал о сопоставимых с энергией ядерного заряда взрывах в Арктике

      В России подорожал один тип жилья

      Лавров обвинил Джонсона в срыве переговоров с Украиной

      Западные и российские беспилотники сравнили

      Изъятие марихуаны с незаконной плантации в российской деревне попало на видео

      Лавров предрек Украине судьбу Афганистана

      Россиян предупредили о риске роста цен на чай и кофе

      Лавров высказался о перспективах стратегического взаимодействия с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше