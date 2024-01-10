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14:39, 10 января 2024Путешествия

Глава аэропорта Челябинска напился, устроил дебош в самолете и угодил в полицию

Гендиректор аэропорта Челябинска Кашин устроил пьяный дебош на борту самолета

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Генерального директора аэропорта Челябинска Виталия Кашина задержали в петербургской авиагавани Пулково за то, что он устроил пьяный дебош в самолете. Подробностями делится Telegram-канал Mash.

По данным источника, Кашин отправился в Санкт-Петербург 6 января «по личным делам». Глава аэровокзала напился и начал вести себя неподобающе во время полета. Он кричал, называл авиакомпанию, рейсом которой следовал, «говном» и оскорблял членов экипажа.

«Дальше началось: выяснения отношений, "уважаешь/не уважаешь" и "поговорить надо"», — сказано в публикации. В результате дебошир угодил в полицию. В отношении Кашина, который работает в авиации 18 лет, составили административный протокол.

Ранее в декабре в аэропорту Барнаула полицейские задержали пьяного дебошира, который выражался нецензурной бранью и мешал окружающим. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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      Мария Борисова
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