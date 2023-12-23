Пьяного пассажира задержали в российском аэропорту за дебош в самолете

В аэропорту Барнаула задержали пассажира, устроившего дебош в самолете

В аэропорту Барнаула полицейские задержали 44-летнего дебошира, который выражался нецензурной бранью и мешал окружающим. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба МВД России.

Представители авиакомпании обратились в полицию с сообщением, что один из пассажиров на борту самолета нарушает общественный порядок. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на замечания экипажа и других пассажиров.

Полицейские доставили мужчину в дежурную часть. Медицинское освидетельствование показало у него легкую степень алкогольного опьянения. В отношении пассажира составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что две россиянки на два с половиной часа задержали вылет рейса Пхукет — Москва, жалуясь на духоту в салоне самолета.