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13:22, 23 декабря 2023Силовые структуры

Пьяного пассажира задержали в российском аэропорту за дебош в самолете

В аэропорту Барнаула задержали пассажира, устроившего дебош в самолете

Фото: Unsplash

В аэропорту Барнаула полицейские задержали 44-летнего дебошира, который выражался нецензурной бранью и мешал окружающим. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба МВД России.

Представители авиакомпании обратились в полицию с сообщением, что один из пассажиров на борту самолета нарушает общественный порядок. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на замечания экипажа и других пассажиров.

Полицейские доставили мужчину в дежурную часть. Медицинское освидетельствование показало у него легкую степень алкогольного опьянения. В отношении пассажира составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что две россиянки на два с половиной часа задержали вылет рейса ПхукетМосква, жалуясь на духоту в салоне самолета.

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      Илона Палей
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