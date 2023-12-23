Две россиянки задержали вылет самолета из-за духоты в салоне

Shot: рейс Пхукет — Москва задержали из-за жалующихся на духоту россиянок

Две россиянки на два с половиной часа задержали вылет рейса Пхукет — Москва, жалуясь на духоту в салоне самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пассажиры рейса ZF 2908 отметили, что девушки снимали на телефоны салон и себя, а также возмущались, что им нечем дышать. Затем у них началась паника, после чего они решили сняться с рейса, несмотря на предложение от бортпроводников вызвать медиков.

По словам очевидцев, никто, кроме двух девушек, не высказывал претензии по поводу условий на борту. Авторы канала добавили, что на данный момент багаж россиянок выгружают. Около 300 пассажиров остаются на борту.

Ранее в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за снегопада задержали более 20 рейсов. В воздушной гавани образовалась очередь из самолетов, которые должны были пройти противообледенительную обработку, и пассажиры были вынуждены ждать отправлений несколько часов.