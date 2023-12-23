Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:52, 23 декабря 2023Путешествия

Две россиянки задержали вылет самолета из-за духоты в салоне

Shot: рейс Пхукет — Москва задержали из-за жалующихся на духоту россиянок

Фото: Unsplash

Две россиянки на два с половиной часа задержали вылет рейса ПхукетМосква, жалуясь на духоту в салоне самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пассажиры рейса ZF 2908 отметили, что девушки снимали на телефоны салон и себя, а также возмущались, что им нечем дышать. Затем у них началась паника, после чего они решили сняться с рейса, несмотря на предложение от бортпроводников вызвать медиков.

По словам очевидцев, никто, кроме двух девушек, не высказывал претензии по поводу условий на борту. Авторы канала добавили, что на данный момент багаж россиянок выгружают. Около 300 пассажиров остаются на борту.

Ранее в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за снегопада задержали более 20 рейсов. В воздушной гавани образовалась очередь из самолетов, которые должны были пройти противообледенительную обработку, и пассажиры были вынуждены ждать отправлений несколько часов.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Прибалтике приготовились выдать Украине беженцев для мобилизации. Киев хочет наказывать скрывающихся за рубежом мужчин

      Пьяного пассажира задержали в российском аэропорту за дебош в самолете

      В российском регионе предложили ввести запрет на телефоны в школах для учителей

      Посол заявил о вынужденном сохранении контактов России и ФРГ

      В США предложили заставить Зеленского сесть за стол переговоров

      Новый президент Аргентины начал массовые увольнения чиновников

      «Нижний Новгород» бесплатно арендовал футболиста у «Локомотива»

      Перевозившим 673 килограмма кокаина наркокурьером оказалась российская студентка

      Россиянин погиб при обстреле со стороны Украины

      ВСУ обстреляли школу в Херсонской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости