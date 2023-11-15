В российском аэропорту из-за снегопада образовалась очередь из самолетов

Более 20 вылетов задержали в аэропорту Кольцово из-за снегопада

Более 20 вылетов задержали в среду, 15 ноября, в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за снегопада. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Пассажиры рассказали журналистам, что многим из них пришлось провести на борту по несколько часов из-за того, что в воздушной гавани образовалась очередь из самолетов, которые должны были пройти противообледенительную обработку. По данным издания, некоторым путешественникам выдавали воду и питание.

Уточняется также, что рейс DP-404 российской авиакомпании в Москву задержали почти на пять часов. Кроме того, туристы, которые должны были улететь в Шарм-эш-Шейх в 7:00 по местному времени, отправятся туда после полудня.

Ранее сообщалось, что в трех московских аэропортах произошла отмена и задержка 20 рейсов. В Домодедово задержали вылеты трех воздушных судов, четыре — отменили. Во Внуково тем временем перенесли два авиарейса, три — отменили.