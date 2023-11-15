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09:20, 15 ноября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В трех московских аэропортах в среду, 15 ноября, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В Домодедово задержали вылеты трех воздушных судов, четыре — отменили. Во Внуково тем временем перенесли два авиарейса, три — отменили. В Шереметьево задержали восемь рейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.

Ранее в ноябре в аэропорту Санкт-Петербурга сотрудники «Уральских авиалиний» отказались пускать в самолет опоздавшую на рейс беременную россиянку из-за резкой фразы ее жениха. Пассажиры Диана и Андрей должны были вернуться в Екатеринбург из Северной столицы 12 ноября. Их рейс задержали на 3,5 часа, и пара ожидала посадки в воздушной гавани.

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      Зарина Дзагоева
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