«Находиться в этой стране невыносимо». С какими разочарованиями сталкиваются россияне, мечтавшие попасть в США?

Россиянка описала поездку в США фразой «находиться в этой стране невыносимо»

Несмотря на то что число американских виз, выданных россиянам, в первом квартале 2024 года резко сократилось, это направление все еще остается желанным у соотечественников. Однако по приезде многие из них не очень довольны. Высокие цены, специфические продукты, бюрократия и большое количество «городских сумасшедших» — лишь часть жалоб желавших познакомиться поближе с американской мечтой путешественников. Что еще вызывает недовольство россиян?

Цены в американских магазинах шокируют россиян

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, которая отправилась со своим молодым человеком в путешествие по США, призналась, что была «в ужасе» от цен в местных супермаркетах.

По словам Ершовой, стограммовая банка растворимого кофе в пересчете на российскую валюту там стоит 590 рублей, упаковка чая в пакетиках — 650 рублей, подсолнечное масло — 620 рублей, упаковка муки — 820 рублей, а банка фасоли — 280 рублей.

«Мы в шоке! Даже в Новой Зеландии было дешево по сравнению с этой Америкой», — возмутилась Ершова

Путешественница также рассказала, что многие американские магазины предлагают обладателям бонусных карт хорошие скидки, но получить такие карты могут только местные жители, предоставив свое удостоверение личности или водительские права.

Американские супермаркеты часто предлагают хорошие скидки только обладателям бонусных карт, которые не выдают туристам Фото: Spencer Platt / Getty Images

«Представляете, полнейшая дискриминация! Мы думали, что живем в XXI веке, в эпоху глобализации, где любая проблема решается за пару кликов в интернете. Ан нет. Только не в Америке!» — удивилась блогерша.

Россияне в США скучают по родной еде

Помимо высоких цен на продукты, Ершова также обратила внимание на их специфический вкус, к которому не привыкли россияне.

О этот местный хлеб — не хлеб, а вата! Колбаса — дикий ужас, сосиски — сразу выплюнуть хочется. Состав продуктов вроде нормальный, но почему так невкусно? Йогурты в пластиковых упаковках спустя месяц жизни в Америке уже не лезут в глотку, хочется чего-то родного, в бумажных коробках: кефира, ряженки и нашей русской сметаны Марина Ершова российская тревел-блогерша

Россиянка отметила, что вкус многих продуктов из американских супермаркетов отличается от привычного Фото: Spencer Platt / Getty Images

Хотя в США продается много разных шоколадных батончиков, отечественные конфеты, по мнению путешественницы, — это отдельное искусство, с которым американские лакомства сравниться не могут. Кроме того, она пожаловалась на скудный выбор круп в местных магазинах: найти там можно только овсянку и рис, а, например, гречка, перловка и пшено не продаются.

«Для нас, выросших на щедрых порциях российской сметаны, крепких борщах и разнообразных конфетах, американский рай кажется адом», — заключила Ершова.

Россиянин сравнил получение банковской карты в США с квестом

Другой российский тревел-блогер поделился своим опытом получения в США банковской карты. Он отметил, что, во-первых, это невозможно сделать онлайн — необходимо личное присутствие заявителя. Во-вторых, карты туристам оформляют далеко не во всех отделениях банков, поэтому приходится обходить их лично.

Кроме того, от будущего клиента требуют большой пакет документов, местную сим-карту, которую тоже непросто получить, и 25 долларов (около 2000 рублей). После предоставления всех необходимых бумаг нужно ждать еще несколько дней.

«Америка удивляет своей бюрократией. В России, сидя дома, можно заказать карту, и на следующий день ее привезут, а тут нужно пройти целый квест», — поразился россиянин.

Попасть к врачу в США можно только при наличии медицинской страховки

Другая проблема, возникающая у приехавших в США россиян, которые привыкли к бесплатной медицине, — высокая стоимость услуг врачей. Автор блога «Даша с края света», живущая два года в штате Мичиган, предупредила, что, если с гостем страны, у которого нет медицинской страховки, что-то случится, он может оказаться в долгах на годы.

Вызов скорой помощи в США стоит несколько сотен долларов Фото: Sheldon Cooper / Globallookpress.com

«Даже за самый обычный визит к терапевту, вероятнее всего, придется заплатить даже обладателю страховки. А уж скорая помощь — это одна из самых дорогих услуг, цена зависит от штата, в среднем 940-1300 долларов (около 81-112 тысяч рублей). И здесь, прежде чем ее вызвать, подумают десять раз, действительно все так серьезно или можно еще немного потерпеть», — поделилась россиянка.

Соседи могут донести за вывоз мусорного бака не в то время или плохо постриженный газон

Разница в культуре и менталитете — еще она сложность, которая нередко осложняет соотечественникам путешествие по Штатам. Так, законопослушные американцы требуют соблюдения местных правил и от приезжих, а в противном случае докладывают о нарушениях в соответствующие органы.

Американцы привыкли соблюдать правила во всех аспектах жизни — даже в стрижке газона Фото: John Paraskevas / Newsday RM / Getty Images

Российская путешественница, остановившаяся с молодым человеком во время поездки у знакомого, вызвала интерес у соседа — он незамедлительно донес о незаконно проживающих гостях арендодателю. Блогерша отметила, что это не единичный случай проявления менталитета американцев.

Забыли вывезти мусорный бак в определенное время? Ждите визита инспектора. Ваши дети играют во дворе после 9 вечера? Придет дружелюбный сосед с просьбой соблюдать тишину. Не дай бог, ваш газон чуть длиннее положенного — получите письмо от управляющей компании с угрозами штрафа Марина Ершова российская тревел-блогерша

Спутник россиянки добавил, что при этом американцы всегда при встрече здороваются и улыбаются в лицо, а потом готовы жаловаться и устраивать неприятности даже из-за пустяков.

Жительница Санкт-Петербурга Алина тоже обратила внимание на «фейковые» улыбки жителей США. «Раньше я думала, что это не более чем устоявшийся стереотип. Но оказалось, это рабочая история. Поначалу такая привычка местных даже немного пугает. Улыбка с лица бармена, продавца или официанта может исчезнуть за секунду», — удивилась россиянка.

Американцы не привыкли ходить пешком, а по улицам гуляют только «городские сумасшедшие»

«Оказались мы здесь, в этой вашей Америке, и теперь выяснилось, что все иначе, нежели мы думали, а тем временем на улицах Америки царят самые настоящие городские чудаки. Тут мечты моментально обрушились, так как находиться в этой стране стало невыносимо», — посетовала российская блогерша Ершова.

Она пояснила, что в США не принято ходить пешком: местные жители передвигаются исключительно на машинах. При этом многие американцы, чтобы казаться круче, покупают автомобили с колесами огромных размеров. «Колеса таких неуклюжих тачек не умещаются на дорогах, поэтому они вылезают то на встречную полосу, то на соседнюю дорогу, что лично у нас, [передвигающихся] на скорости, вызывает резкий испуг», — пояснила Ершова.

По словам российской туристки, американцы не привыкли ходить пешком Фото: Yuki Iwamura / Bloomberg / Getty Images

Россиянка также рассказала, что на улицах городов постоянно попадаются бездомные и сумасшедшие люди — из-за этого туристы не могут чувствовать себя в безопасности.

Один бомж играет на гитаре из коробки и поет что-то вроде: «О, Сейлор Мун!», женщина с пластиковыми пакетами спорит с воздухом, мужчина ковыряется в своих штанах, другой головой бьется и так далее Марина Ершова российская тревел-блогерша

Ершова решила узнать у американцев, почему в их стране так много бродяг и психически нездоровых, и выяснила, что приюты для таких людей переполнены, а в некоторых штатах и вовсе нет мест, где они могут пройти курс лечения.

Россиянка пожаловалась на большое количество бездомных на улицах США Фото: Lev Radin / Pacific Press / LightRocket / Getty Images

Пожив месяц в США, россиянка сделала вывод, что там за свое место под солнцем нужно бороться изо всех сил, а те, кто не прилагает для этого никаких усилий, по ее словам, живут на улице «как скотина» и при этом остаются всем довольными.

«Они не ищут помощи, их устраивает такой образ жизни. Это, с одной стороны, поражает, а с другой, настораживает, так как среди этих беззаботных бомжей приходится жить простым людям с нормальной психикой, которые презирают подобный образ жизни», — заключила путешественница.

