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03:30, 30 июля 2024Путешествия

Россиянка побывала в США и описала поездку фразой «живут как скотина»

Фото: Mike Blake / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и перечислила разочаровавшие ее особенности страны. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, она ожидала увидеть свободную и процветающую страну, но вместо этого столкнулась со множеством проблем, в том числе бюрократией.

«Теперь я поняла, что за свое место под солнцем нужно бороться изо всех сил. Те, кто не прилагает усилия, живут, вон, на улице под окнами как скотина. Да, именно так. Бомжи, которых я встретила на улицах Лос-Анджелеса, кажутся вполне довольными своей жизнью», — такими фразами описала поездку Ершова.

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Она также задалась вопросом, почему ее соотечественники незаконно пересекают границу с Мексикой и сидят в тюрьме ради жизни в такой стране, как Америка.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, какие особенности американской культуры ей не нравятся. В частности, она раскритиковала местные продукты, заметив, что в России все гораздо вкуснее и качественнее.

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