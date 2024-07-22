Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:35, 22 июля 2024Путешествия

Россиянка побывала в США и описала страну фразой «американский рай кажется адом»

Фото: Eric Thayer / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала страну фразой «американский рай кажется адом». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, она не хотела бы всю жизнь провести в США, поскольку многие особенности американской культуры ей не нравятся. К примеру, блогерша раскритиковала местные продукты, заметив, что в России все гораздо вкуснее и качественнее.

Материалы по теме:
Бомжи, заоблачные цены и самоубийства. Что удивило россиянку в Калифорнии и стоит ли туда ехать туристу?
Бомжи, заоблачные цены и самоубийства.Что удивило россиянку в Калифорнии и стоит ли туда ехать туристу?
3 ноября 2021
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
«Было страшно выходить из машины»Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
28 мая 2024

«Скорее всего, в Америке круто, если ты любишь жить по их правилам. Но для нас, выросших на щедрых порциях российской сметаны, крепких борщах и разнообразных конфетах, американский рай кажется адом», — объяснила Ершова.

Ранее эта же блогерша пожаловалась на высокие цены в супермаркетах США. Ершова рассказала, что она хотела оформить бонусную карту в одном из супермаркетов, по которой продукты получалось бы покупать с большими скидками, но выяснилось, что такие карты туристам не выдают.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      НАТО привело более 500 тысяч военнослужащих в состояние повышенной готовности. Зачем альянс наращивает группировку?

      Экс-участник популярного шоу рассказал о самых странных запросах подписчиков на OnlyFans

      Названы имена убедивших Байдена покинуть президентскую гонку советников

      Россиянка побывала в США и описала страну фразой «американский рай кажется адом»

      Вучич заявил об отсутствии поводов для санкций против России

      Военные США уничтожили четыре судна хуситов в Красном море

      Появились подробности об арестованном в России французе Винатье

      Над Туапсе прогремели взрывы

      В США заговорили о необходимости массовой мобилизации

      Маск назвал Харрис марионеткой Сороса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше