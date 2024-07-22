Россиянка побывала в США и описала страну фразой «американский рай кажется адом»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала страну фразой «американский рай кажется адом». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, она не хотела бы всю жизнь провести в США, поскольку многие особенности американской культуры ей не нравятся. К примеру, блогерша раскритиковала местные продукты, заметив, что в России все гораздо вкуснее и качественнее.

«Скорее всего, в Америке круто, если ты любишь жить по их правилам. Но для нас, выросших на щедрых порциях российской сметаны, крепких борщах и разнообразных конфетах, американский рай кажется адом», — объяснила Ершова.

Ранее эта же блогерша пожаловалась на высокие цены в супермаркетах США. Ершова рассказала, что она хотела оформить бонусную карту в одном из супермаркетов, по которой продукты получалось бы покупать с большими скидками, но выяснилось, что такие карты туристам не выдают.