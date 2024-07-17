Блогерша описала цены в США фразой «продукты стоят в два раза дороже, чем в России»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и пожаловалась на высокие цены в местных супермаркетах. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Представьте, обычные продукты, такие как молоко, хлеб, овощи, стоят в два, а то и три раза дороже, чем в России. О каком сбережении бюджета может идти речь, когда на обычную продуктовую корзину уходит половина месячного дохода?» — такими фразами описала цены в американских магазинах путешественница.

Ершова рассказала, что она хотела оформить бонусную карту в одном из супермаркетов, по которой продукты получалось бы покупать с большими скидками, но выяснилось, что такие карты туристам не выдают.

«Представляете, полнейшая дискриминация! Мы думали, что живем в XXI веке, в эпоху глобализации, где любая проблема решается за пару кликов в интернете. Ан нет. Только не в Америке!» — возмутилась автор публикации, добавив, что карту этого магазина можно получить, только предоставив местное удостоверение личности, американские водительские права или имея постоянную регистрацию в США.

Россиянка назвала это дискриминацией по туристическому признаку в стране, «которая гордится своей открытостью и дружелюбием».

Ранее эта же тревел-блогерша призналась, что ее разочаровали заведения общепита в США. По ее словам, запах бомжей перебил аппетит.