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07:31, 16 июля 2024Путешествия

Россиянка побывала в США и описала поездку фразой «Америка вынудила грустить»

Фото: Lisa / Unsplash

Путешественница Марина Ершова побывала в США и описала поездку фразой «Америка вынудила грустить». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, знаменитая Аллея Славы вызвала у нее культурный шок. Улица оказалась грязной и переполненной туристами и продавцами. Кроме того, к известной надписи HOLLYWOOD нельзя добраться на машине, а стоянки даже под холмами запрещены.

Разочарованием для Ершовой стали и местные заведения общепита. «Заходим в одно и сразу выходим. Запах бомжей перебил аппетит!» — заключила она.

Ранее эта же путешественница рассказывала, что для приезжих в Штаты самой «страшной» темой является медицина. Она отметила, что в стране нельзя вызвать врача на дом из-за простуды.

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      Марк Успенский
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