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19:23, 7 июля 2024Путешествия

Россиянка побывала в США и описала жизнь русских там фразой «не все так радужно»

Фото: Debby Hudson / Unsplash

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и описала жизнь русских там фразой «не все так радужно». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Самой «страшной» темой для Америки она назвала медицину. В Штатах нельзя вызвать врача на дом из-за простуды, а если есть страховка — нужно для начала разобраться, что она покрывает, а что нет. Кроме того, приезжих иностранцев может шокировать американский английский язык.

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«Здесь не просто акцент, а целый набор новых слов и выражений. Поначалу вы будете чувствовать себя, словно на другой планете, пытаясь понять, что же вам говорят», — объяснила она.

Блогерша предупредила, что в Америке не принято помогать друг другу в сложной ситуации. «Если в России мы привыкли, что в трудную минуту всегда найдется кто-то, кто протянет руку помощи, то в Америке оказалось все иначе. Будьте готовы к этому», — заключила блогерша.

Ранее тревел-блогерша пожаловалась на надменных американских бомжей, которые «многое могут себе позволить». По ее словам, бездомные в США чувствуют себя королями.

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      Марк Успенский
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