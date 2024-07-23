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07:58, 23 июля 2024Путешествия

Россиянин побывал в США и оказался «в ужасе» от американской банковской системы

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в США и оказался «в ужасе» от американской банковской системы. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в США процесс оформления банковской карты похож на приключения с элементами квеста. Во-первых, это невозможно сделать онлайн — только при личном присутствии заявителя. Во-вторых, карты туристам оформляют далеко не во всех отделениях банков, поэтому приходится обходить их лично.

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Кроме того, от будущего клиента требуют большой пакет документов, а также местную сим-карту, которую тоже непросто получить.

«Америка удивляет своей бюрократией. В России, сидя дома, можно заказать карту и на следующий день ее привезут, а тут нужно пройти целый квест», — отметил блогер.

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в США и рассказала о том, как выглядят американские женщины. По ее словам, они отличаются своей раскрепощенностью и привыкли не стесняться своего тела.

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