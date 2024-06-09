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18:17, 9 июня 2024Путешествия

Россиянка побывала в США и рассказала о необъятных телах американок

Фото: Stephan Gladieu / Getty Images

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и рассказала о том, как выглядят американские женщины. Об этом она написала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, женщины в этой стране отличаются своей раскрепощенностью. Даже если у них есть лишний вес, они надевают открытую одежду и не стесняются своего тела. «Помните, чем толще, тем больше тела напоказ. Тем более на пляже», — объяснила россиянка привычки американок.

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Она также обратила внимание, что некоторые из них занимаются активностями, но все равно остаются в своих «необъятных форматах».

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о несчастной жизни переехавших в США русских. По ее словам, у них часто возникают проблемы с поиском привычных продуктов в магазинах и нехваткой компетентных работников в сфере красоты.

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