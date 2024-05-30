Россиянка поехала в США и рассказала о несчастной жизни переехавший туда русских

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и рассказала о несчастной жизни переехавших туда русских. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, прибыв в США, россияне сразу начинают что-то искать: творог, майонез, кукурузные палочки, сметану и кефир. Причина в том, что ассортимент в местных магазинах более скудный, чем в России, особенно в отделе с молочкой.

Они также часто сталкиваются с проблемой нехватки компетентных работников в сфере красоты. «Все жалуются, что услуги, оказываемые там, не соответствуют ожиданиям. Маникюр и педикюр делают ужасно, ногти после процедуры похожи на пластмассовые», — заметила Ершова.

Кроме того, пожаловалась путешественница, нет нормальных салонов, где можно сделать депиляцию и шугаринг. По ее мнению, в США нет ничего хорошего для русских. «Даже школы, автомойки, магазины техники, нашим требуются российские, с русским персоналом. Тогда назревает вопрос, чего вы сюда приехали, что вам нужно в Америке, и зачем мучить себя жизнью в чужой стране во всех смыслах?» — заметила она.

Ранее эта же тревел-блогерша описала первые впечатления от США фразой «это шок-контент». По словам Ершовой, все мосты, здания и аэропорт города Гонолулу в штате Гавайи были покрыты плесенью.

