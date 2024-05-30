Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:31, 30 мая 2024Путешествия

Россиянка поехала в США и рассказала о несчастной жизни переехавший туда русских

Фото: Jimin Kim / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и рассказала о несчастной жизни переехавших туда русских. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, прибыв в США, россияне сразу начинают что-то искать: творог, майонез, кукурузные палочки, сметану и кефир. Причина в том, что ассортимент в местных магазинах более скудный, чем в России, особенно в отделе с молочкой.

Они также часто сталкиваются с проблемой нехватки компетентных работников в сфере красоты. «Все жалуются, что услуги, оказываемые там, не соответствуют ожиданиям. Маникюр и педикюр делают ужасно, ногти после процедуры похожи на пластмассовые», — заметила Ершова.

Кроме того, пожаловалась путешественница, нет нормальных салонов, где можно сделать депиляцию и шугаринг. По ее мнению, в США нет ничего хорошего для русских. «Даже школы, автомойки, магазины техники, нашим требуются российские, с русским персоналом. Тогда назревает вопрос, чего вы сюда приехали, что вам нужно в Америке, и зачем мучить себя жизнью в чужой стране во всех смыслах?» — заметила она.

Ранее эта же тревел-блогерша описала первые впечатления от США фразой «это шок-контент». По словам Ершовой, все мосты, здания и аэропорт города Гонолулу в штате Гавайи были покрыты плесенью.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Путин утвердил выплату двух пенсий для семей погибших участников СВО. Кто сможет их получить?

      В Израиле разочарованы отказом США ввести санкции против МУС

      Женщина нашла в интернете порно с собой и испугалась

      В Британии заявили о жестком предупреждении Путина Западу

      Герой мема о добром военкоме стал участником программы «Время героев»

      Лавров оценил идею о конференции по Украине с участием России

      В Британской газете переписали заголовок-приговор для Украины

      Россиянка поехала в США и рассказала о несчастной жизни переехавший туда русских

      Мужчина попытался избавиться от эрекции и примерз пенисом к замороженной курице

      ВСУ повредили ЛЭП в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше