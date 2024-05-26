Россиянка описала первые впечатления от США фразой «это шок-контент»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова прилетела в США и поделилась первыми впечатлениями от этой страны. Свою историю она опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что выбрала для путешествия столицу штата Гавайи — Гонолулу. По ее словам, все мосты, здания и аэропорт этого города покрыты плесенью. Кроме того, россиянку удивило плохое качество дорожного покрытия.

«Это шок-контент, мои дорогие. Пойте и веселитесь. Не думала, что сделаю подобный вывод так скоро. Не успели мы отойти от аэропорта, а тут такой стыд посреди дорог. Если не знать о то и дело повторяющихся ямах, можно лишиться колес», — такими фразами описала местные дороги Ершова.

Путешественница добавила, что такого ровного газона, как она видела в Новой Зеландии и Австралии, в США «и в помине нет», а в некоторых местах трава достигает человеческого роста.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о строгих правилах перехода границы в США. По словам россиянки, пограничника привлек красный цвет обложки ее паспорта.