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14:01, 26 мая 2024Путешествия

Россиянка описала первые впечатления от США фразой «это шок-контент»

Фото: Cosmin Serban / Unsplash

Российская тревел-блогерша Марина Ершова прилетела в США и поделилась первыми впечатлениями от этой страны. Свою историю она опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что выбрала для путешествия столицу штата Гавайи — Гонолулу. По ее словам, все мосты, здания и аэропорт этого города покрыты плесенью. Кроме того, россиянку удивило плохое качество дорожного покрытия.

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«Это шок-контент, мои дорогие. Пойте и веселитесь. Не думала, что сделаю подобный вывод так скоро. Не успели мы отойти от аэропорта, а тут такой стыд посреди дорог. Если не знать о то и дело повторяющихся ямах, можно лишиться колес», — такими фразами описала местные дороги Ершова.

Путешественница добавила, что такого ровного газона, как она видела в Новой Зеландии и Австралии, в США «и в помине нет», а в некоторых местах трава достигает человеческого роста.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о строгих правилах перехода границы в США. По словам россиянки, пограничника привлек красный цвет обложки ее паспорта.

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      Алина Черненко
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