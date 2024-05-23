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07:27, 23 мая 2024Путешествия

Россиянка описала переход границы в США фразой «здесь нас особо не ждут»

Фото: Mike Theiler / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова рассказала о строгих правилах перехода границы в США. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации прилетела в столицу штата Гавайи Гонолулу и встретила там пограничников со строгими лицами, «которым нужно знать о тебе буквально все». По ее словам, снимать на контрольном пункте было запрещено под угрозой депортации.

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«Правила поведения и все, что нужно знать, продублировано на многих языках мира, чтобы гости, приехавшие в Гонолулу, могли без проблем узнать необходимую информацию. Но, разумеется, русского языка не было. "Выкручивайся сам, здесь нас особо не ждут"», — такими фразами описала Ершова американский паспортный контроль.

Россиянка добавила, что офицера привлек красный цвет обложки ее паспорта. Он поинтересовался, с какой целью и откуда она прилетела в США, как долго там пробудет и какие у нее планы на поездку.

«Отвечать нужно четко и по порядку. Несмотря на пугающий вид офицер азиатской внешности был довольно доброжелателен. Его работа заключается в том, чтобы задавать все эти каверзные вопросы, особенно, когда перед ним стоят русские», — предупредила блогерша, добавив, что в Соединенных Штатах всегда будут интересоваться российскими законами и жителями страны.

Ранее другой тревел-блогер узнал четыре странных стереотипа американцев о россиянах. Например, по его словам, среди жителей Соединенных Штатов существует мнение, что в России живут жуткие грубияны.

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      Алина Черненко
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