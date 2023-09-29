Блогер из России узнал четыре странных стереотипа жителей США о РФ

Блогер «Дзена» узнал, что американцы считают русских жуткими грубиянами

Российский тревел-блогер и путешественник узнал четыре странных стереотипа жителей Соединенных Штатов о РФ. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщил, что познакомился с эмигрантом из США, который раскрыл «инопланетные» представления американцев о россиянах. Так, в частности, они полагают, что в России невыносимая кухня. «Зная только о холодце и гематогене, американские блогеры делают выводы обо всей нашей кухне», — пояснил путешественник.

Также среди жителей Соединенных Штатов существует мнение, что россияне — жуткие грубияны. «Да, мы и вправду можем покрыть не самыми культурными словами, — подчеркнул блогер. — Но, как правило, это касается общения со своими знакомыми. (...) Не надо думать, что такое есть только у нас. Невоспитанные люди есть везде, в общем-то, как и интеллигенты, которых у нас тоже хватает».

Американец выразил уверенность, что русские говорят только о США. «Они предполагают, что большинство наших разговоров сводится именно к самим американцам, — добавил блогер. — Многие жители Штатов, которые посещали нашу страну, очень удивились, когда узнали, что большинству россиян на США все равно».

Более того, по словам американца, многие считают, что в России страшно выходить на улицу. «Еще один оскорбительный, но, к счастью, неправдивый стереотип, — написал россиянин. — Американские блогеры любят рассуждать о том, как у нас жутко и страшно, и что если ты выйдешь хотя бы в сумерках на улицу, то тебя обязательно ограбят и изобьют, а может, еще чего похуже».

Ранее российская путешественница побывала в США и описала местных женщин фразой «их повод для гордости для нас — стыд и срам». Девушка рассказала, что американки не умеют готовить и не делают этого практически никогда. При этом они не только не испытывают чувства стыда за отсутствие кулинарных способностей, но еще и безумно этим гордятся.

