Россиянка описала женщин в США фразой «их повод для гордости для нас — стыд»

Блогер «Дзен» рассказала, что американки не умеют готовить и гордятся этим

Российская путешественница и блогер побывала в США и описала местных женщин фразой «их повод для гордости для нас — стыд и срам». Своим отзывом девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что американки не умеют готовить и не делают этого практически никогда. «Для них нормально разогреть ребенку пиццу на ужин, ту, что была куплена замороженной в супермаркете, — пояснила она. — Они не только не испытывают чувства стыда за отсутствие кулинарных способностей, но еще и безумно этим гордятся».

По словам россиянки, жительницы Соединенных Штатов отъедаются, а потом демонстрируют свои изъяны. «Бодипозитив — любимое слово всех американок (да и европеек тоже), — написала она. — Они никогда не стесняются лишнего веса, а даже гордятся, что не имеют заморочек и комплексов».

Девушка подчеркнула, что независимо от телосложения, размера, наличия жира и целлюлита или вросших волос, американки спокойно носят короткие шорты и топы. «Потому что в США принято относиться толерантно ко всем, — добавила она. — Если вы зайдете на сайт женской одежды, то увидите, что в качестве моделей позируют самые обычные неидеальные женщины, их намеренно не фотошопят».

Более того, блогер сообщила, что американки не стремятся замуж и считают нормальным создавать семью после 35 лет. «Они гордятся тем, что независимы от мужчин, им важно быть самодостаточными и свободными — это их ценности, — резюмировала она. — В России, если девушка не вышла замуж до 30 лет и, не дай бог, еще и не родила, то все, ставят на ней крест».

Ранее в сентября эта же российская путешественница и тревел-блогер описала женщин в Европе практически такой же фразой — «они гордятся тем, чего у нас стыдятся». Девушка отметила, что европейки не подбирают одежду, скрывающую недостатки.