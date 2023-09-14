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05:52, 14 сентября 2023Путешествия

Россиянка описала женщин в Европе фразой «они гордятся тем, чего у нас стыдятся»

Блогер «Дзен» рассказала, что женщины в Европе никогда не преуменьшают свой вес

Фото: Renan / Unsplash

Российская путешественница и тревел-блогер описала женщин в Европе фразой «они гордятся тем, чего у нас стыдятся». Своим отзывом девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Не знаю, почему, но в России принято "приуменьшать" свой вес, возраст и размер одежды, — рассказала она. — Никто в мире больше не страдает такой ерундой. В Европе уже давно культивируют так называемый "бодипозитив"».

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Автор публикации отметила, что европейки не подбирают одежду, скрывающую недостатки. По ее словам, западные бренды специально берут в качестве моделей неидеальных по параметрам женщин, чтобы каждая покупательница знала, что она такая не одна.

«А у нас в России что? Посмотрите на звезд эстрады и шоу-бизнеса, — добавила она. — Все уже перекроили себя пластикой и наносят тонну косметики, прежде чем выйти на сцену, чтобы скрыть свои несовершенства. Но разве не лучше быть настоящими?»

Ранее эта же путешественница поехала в Германию и назвала абсурдом правила воспитания детей в европейских детских садах. Девушка пообщалась со своим другом, перебравшимся в ФРГ, и узнала, что в детском саду его дочери работает воспитателем молодой мужчина с татуировками на руках. Блогер заявила, что она была шокирована.

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    Фариза Бацазова
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